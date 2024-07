Federazione delle Banche di Comunità di Campania e Calabria vicepresidenti Paldino e Palmieri

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 15 luglio 2024) La governance delladidisi completa con la nomina deiNicolae Teresa. “La conferma di Nicolacome vicepresidente vicario per larappresenta la continuità di un lavoro cominciato con la fusione tra le federazionidue regioni che ci ha acconsentito di crescere e rafforzarci. La nomina di Teresava nella direzione della valorizzazione dei nostri territori, della capacità innovativa dei giovani edonne per lo sviluppo economico e socialenostreche rappresenta il nostro principale obiettivo così come confermato durante l’assemblea dello scorso giugno“. Lo ha dichiarato il presidente Amedeo Manzo confermato per il prossimo triennio alla presidenza dellanell’ambito dell’assemblea dello scorso giugno al termine del quale è stato anche presentato il rapporto Svimez la quale è emersa in particolar modo la centralità del credito cooperativo per il progresso socioeconomico dell’Italia e del mezzogiorno e nello specifico il ruolo centrale per le Piccole imprese che rappresentano la spina dorsale del sistema economico e imprenditoriale dell’Italia.