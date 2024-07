Eventi a Bologna | ecco cosa fare lunedì 15 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024), 15- L’inizio della settimana ha in programma un vasto comparto die appuntamenti da non perdere in città. Vediamone insieme alcuni. Alle 19, i Mogwai cavalcano il palco del Sequoie alle Caserme Rosse. (Foto) Alle 20.30, sempre alle Caserme Rosse, c’è lo spettacolo MaschiEquello che gli uomini non dicono! di Karma B. Alle 21, ultimo appuntamento con la rassegna LIBeRI a Villa Pallavicini: l’ospite è Don Luigi Maria Epicoco, teologo e scrittore, che discute del suo libro Dove terra e cielo si incontrano, con la direttrice di Qn - Il Giorno - La Nazione - il Carlino, Agnese Pini. Sempre alle 21, al Mazzacorati arriva la musica con il trio composto da Natalia Abbascià (voce e violino), Ginevra Benedetti (voce) e Sara Tinti (voce e pianoforte).