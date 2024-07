Endless Love riassunto e anticipazioni puntate luglio 2024

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì,va in onda su Canale 5 anche nel mese di. Ma cosa accade in questo mese estivo ai due protagonisti della serie TV turca Nihan e Kemal? Ogni giorno c'è un nuovo colpo di scena, sempre legato alla loro tormentata storia d'amore. Insieme a loro sono presenti nella trama il cattivo Emir, Ozan, Zeynep, Asu e molti altri personaggi. Tutti hanno un ruolo fondamentale nel turbolento rapporto di Nihan e Kemal, che si ritrovano a dover vivere distanti a causa delle malefatte di Emir, il quale è pronto a tutto pur di tenere sua moglie al suo fianco. puntata oggi 16/07/24: chi ha sequestrato Nihan Leggi anche:trame: ecco chi uccide l'autista Nazif e perché Nella puntata che va in onda martedì 16, Nihan viene tenuta in ostaggio all'interno di una vecchia centrale telefonica da Nazif.