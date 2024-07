Dimaro Osimhen assente alla seduta di allenamento odierna | ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il centravanti nigeriano Victorsi sta sottoponendo a terapie per un leggero affaticamento muscolare. Questa mattina, Victor, attaccante nigeriano del SSC Napoli, non ha preso partesessione di, suscitando una certa curiosità tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Tuttavia, secondo le informazioni ufficiali fornite dal club partenopeo, l’assenza del numero nove non è da collegare a scenari di mercato, ma è piuttosto il risultato di un leggero affaticamento muscolare. Il Napoli, che sotto la guida di Antonio Conte e del suo staff tecnico si sta preparando per la nuova stagione, ha visto il suo bomber limitarsi oggi a terapie personalizzate, evitando il campo e dedicandosi al recupero. Fonti interne al club assicurano che si tratta di un fastidio di poco conto e che non ci sono preoccupazioni di lungo termine per la condizione fisica di