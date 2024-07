Di Maggio protagonista con l’Italia Under-19! Vittoria con la Norvegia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 luglio 2024) In un avvio scintillante degli Europei-19,, campione in carica, ha dimostrato tutta la sua classe e determinazione vincendo 2-1 contro lail giovane Luca Didell’Inter. BUONA LA PRIMA – Italia--19 è la partita inaugurale degli Europei giovanili e ha visto i giovani azzurri allenati dal CT Bernardo Corradi scendere in campo con la grinta e la qualità che li hanno contraddistinti fin dal trionfo a Malta dello scorso anno. Laè riuscita a sbloccare il match al 35? con un sinistro potente di Braut, che ha trafitto Marin, nonostante il tentativo di parata del portiere italiano. La difesa italiana si è mostrata troppo morbida in questa occasione, permettendo all’attaccante norvegese di andare a segno senza troppa pressione.