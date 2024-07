De Maggio | Manna attivissimo sul mercato Mi arriva una notizia

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 15 luglio 2024) Aggiornamenti sul calciodel Napoli da Valter De. Novità su possibili movimenti in entrata e uscita. Le ultime sulle strategie di Conte e. CalcioNapoli: le rivelazioni di DeValter De, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha fornito importanti aggiornamenti sulla strategia didel Napoli con Antonio Conte e Giovannial timone. Durante la trasmissione Radio Goal, Deha svelato diverse indiscrezioni sulazzurro: “Dalle notizie diche mino, il Cholito Simeone vorrebbe più spazio, se dovesse lasciare il Napoli allora si provvederebbe a prendere un sostituto dell’attaccante argentino che tanto bene ha fatto durante la stagione del terzo scudetto. Il calciatore vorrebbe giocare con continuità e non mancano le squadre interessate, ma non è detto che Conte non possa confermarlo.