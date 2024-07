De Luca vieni qui… Giorgia Meloni lo invita davanti a tutti la reazione del governatore

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) Nella giornata di lunedì 15 luglio si è registrato un nuovo momento importante tra la premiere Vincenzo De, ildella regione Campania. I due hanno avuto rapporti tumultuosi, infatti ricordiamo che lei lo salutò in modo deciso il 28 maggio dicendogli: “Sono quella stro*** di“. Ma ora c’è stato un nuovo incontro con un esito rilevante.e Vincenzo Desi sono incontrati in occasione della firma del protocollo di intesa per Bagnoli-Coroglio. Erano presenti all’importante evento politico anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il ministro per gli Affari esteri, Raffaele Fitto. Stavolta il presidente della Campania l’ha accolta esclamando: “Sono il civile De, le rinnovo il benvenuto“.