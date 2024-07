Chiara Nasti e Mattia Zaccagni i ladri svaligiano di nuovo la loro casa di Roma | Pezzi di mer*a!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ancora un furto india pochi giorni dal parto. L’influencer, che nei giorni aveva disattivato il suo account Instagram per godersi in tranquillità la gravidanza ormai agli sgoccioli dopo i tanti insulti ricevuti (che sono andati intensificandosi dopo la clamorosa uscita agli ottavi della Nazionale Italiana), ha riattivato il suo profilo per sfogarsi. Mentre la coppia si trovava fuori, isono riusciti a entrare nuovamente indalla finestra del bagno e a rubare orologi e gioielli di valore. In una storia laha mostrato la foto delle scatole vuote, sbottando: Prima che lo scrivano i giornali. Questa è l’Italia,di me*da. Non è la prima volta che l’influencer e il calciatore biancoceleste sono vittime deinelappartamento alla Camilluccia, una delle zone più esclusive di