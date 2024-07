Cabal sempre più Inter! Trattative in corso con il Verona | la situazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 luglio 2024)è il prescelto in casanel ruolo di vice Bastoni, lasciato vuoto da Buchanan che si è infortunato e rimarrà fuori per diversi mesi. Con Hermoso ormai a un passo dal Napoli, è proprio il colombiano delil nome in cima alla lista dei nerazzurri. Di seguito le ultime di Fabrizio Romano BEN VISTO – Juanè il prescelto in casa. Il club nerazzurro si sta limitando a puntellare la rosa con gli acquisti già portati a termine di Mehdi Taremi, Piotr Zielinski e Josep Martinez. Manca soltanto il vice Alessandro Bastoni, ruolo lasciato scoperto dal canadese Tajon Buchanan che rimarrà fuori per infortunio almeno fino a dicembre, ma con il rischio di rientrare direttamente nel 2025. Oaktree vede bene il profilo del colombiano in forza al, in particolare per l’aspetto anagrafico.