Assemblea del Cosmari La gestione dei rifiuti business da 600 milioni

(Di lunedì 15 luglio 2024) Oggi si tiene l’dei soci disrl. All’ordine del giorno c’è l’approvazione del bilancio preventivo, ma c’è da scommettere sul fatto che si faranno sentire anche gli echi della discussione sul possibile ingresso di privati nella società, al momento solo una tra le tante carte da poter giocare per le strategie future. L’interesse, in ogni caso, è garantito dal fatto che stiamo parlando di una realtà a cui ladei, in termini di fatturazione di servizi ai Comuni, rende oltre 40all’anno. Se si tiene conto che il contratto di servizio dura 15 anni, possiamo dire che la società può vantare un giro d’affari e di incassi certi (da parte dei Comuni) di oltre 600. Si aggiunga un indotto di 400mila euro l’anno e una solida base di oltre 600 dipendenti.