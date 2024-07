Animalista aggredita la procura archivia Faremo opposizione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) PIETRASANTA (Viareggio), 15 luglio 2024 – Le tirarono un pugno in faccia talmente forte da farle cadere un paio di denti. Tutto perché la donna, Dina Lazzerini,di Pietrasanta, era intervenuta per difendere una gattina che, in strada, senza motivo, veniva presa a calci da tre energumeni. Che poi rivolsero la loro rabbia contro di lei, mandandola all’ospedale. Denunciata: “ricorso” A distanza di due anni esatti da quell’episodio che segnò la vita di Lazzerini, la sua denuncia è statata dalladi Lucca. Ma i volontari di Colonia Cristiana non si danno per vinti e annunciano di presentare presto un ricorso contro questazione. “Le leggi ci sono – dicono i responsabili dell’associazione –. Però sono state fatte numerose querele per uccisione e maltrattamento di animali e il risultato è stato sempre o quasi sempre lo stesso: l’zione”.