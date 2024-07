A Bibbiena una raccolta fondi per dotare la Misericordia di una nuova ambulanza

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 15 luglio 2024)– Unaperla localedi un nuovo mezzo. Privati cittadini e aziende hanno avviato l’iniziativa Muoversi & Non Solo promossa da Eventi Sociali, azienda aretina leader nel centro Italia nella realizzazione di progetti sociosanitari, che mira ala locale sezione dell’ente di un’per i servizi sociali e sanitari sul territorio. Per la Eventi Sociali si tratta della terza iniziativa del genere a, per un totale di 40 in provincia di Arezzo e di 89 in Italia, con un impegno che ha permesso negli ultimi 9 anni di migliorare la vita di oltre 1 milione di persone e nel 2023 di accompagnare una media quotidiana di 731 utenti bisognosi. A questo si aggiungono altre iniziative collaterali quali l’attivazione del Camper della Salute nel settembre del 2021.