15 luglio Giornata delle competenze giovanili | innate o si possono acquisire?

(Di lunedì 15 luglio 2024) Firenze, 152024 – Il futuro è dei giovani, che saranno i lavoratori, i manager, i professionisti, i leader di domani, in tutti i campi. Ed è proprio per celebrare l’importanza strategica di dotare le nuove generazioni diper l’occupazione e l’imprenditorialità che, esattamente dieci anni fa, nel 2014, il 15è stato dichiarato dall’Assemblea GeneraleNazioni Unite comeMondiale. Ma come stanno effettivamente le cose? Sono gli stereotipi la minaccia più grande sul lavoro per la Gen Z e per i lavoratori senior. E naturalmente non fa bene a loro e non fa bene alle aziende. I dati dell’Osservatorio Vita-Lavoro di Li, che monitora gli oltre 70.000 partecipanti alla piattaforma Li, rivelano infatti che a causa di questi stereotipi, le imprese “lasciano a casa” il 70% diche le persone allenano ed esprimono nella vita privata e rimane nascosto sul luogo di lavoro.