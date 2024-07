Wimbledon ed Europei di calcio nello stesso giorno? Spagna favorita l’Italia ci andò vicina nel 2021

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) Il 14 Luglio 2024 potrebbe diventare unindimenticabile per la. Nel giro di poche ore da Londra a Berlino lo sport spagnolo vivrà due appuntamenti storici: prima la finale dicon Carlos Alcaraz che va a caccia del bis sull’erba britannica e poi in serata la finale deglidicon le Furie Rosse che affronteranno l’Inghilterra per laurearsi Campione d’Europa per la quarta volta, diventando anche la nazione con più titoli continentali. Una doppietta che ancheaveva assaporato tre anni. Infatti nello sport italiano visse una giornata emozionante in quel di Londra. Prima la finale di Matteo Berrettini contro Novak Djokovic e poi quella degli azzurri di Roberto Mancini proprio contro gli inglesi.