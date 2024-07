Una giornata in moto d’acqua Ragazzi speciali sulla cresta dell’onda Festa con i campioni a Lido di Savio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) "Ho realizzato il mio sogno: portare cento disabili di tutte le età a provare le". È visibilmente contenta Cristina Malucelli, che ieri allo Sporting Beachdiha festeggiato il ventiduesimo compleanno della fattoria sociale Equilandia, attività a Casemurate in cui pratica anche la pet therapy e la ippoterapia, organizzando unaal mare con iitaliani delleche hanno fatto provare a tantidisabili, l’ebrezza di salire su quei bolidi. Una emozione che Malucelli conosce molto bene, fino allo scorso anno iscritta al campionato nazionale di Aquabike, e questa sua passione ha fatto nascere l’evento ‘A Cavallo sul Mare’ con l’intento di far cavalcare anche le onde dl mare aiche sono approdati a Equilandia per le terapie con gli animali.