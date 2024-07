Strage di canguri in Australia | è caccia al sadico che li ha sterminati

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 14 luglio 2024) Insono stati trovati quasi un centinaio disenza vita, i responsabili non sono ancora stati individuati Il canguro è il simbolo dell’. Un animale che ha sempre incuriosito i turisti e gli appassionati di biologia per le sue caratteristiche fisiche e comportamentali. Dal marsupio per ‘ospitare’ i cuccioli, al modo di camminare, o meglio saltare, fino a una ‘passione’ sfrenata per il pugilato. Un animale che incuriosisce e affascina, motivo per cui quanto accaduto di recente a Gobarup, nel Victoria centrale (a circa 120 chilometri a nord di Melbourne), ha lasciato con il cuore spezzato e con la rabbia tutti gli abitanti del posto. Unasenza senso e operata da chi non ha rispetto della natura e dei suoi componenti.