Strage del sabato sera in Irpinia quattro morti

(Di domenica 14 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl bilancio parla ditutti giovanissimi il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto nella notte a Mirabella Eclano, lungo Via Nazionale. La vettura sulla quale erano a bordo igiovani, si sarebbe scontrata con altre due provenienti dal senso opposto di marcia, terminando la corsa contro un muro in cemento. Un impatto violentissimo, nessuno degli occupanti è riuscito a salvarsi. Alla guida della berlina un 21enne di Frigento, in provincia di Avellino, mentre gli altri tre, tutti 19enni erano di Grottaminarda e Mirabella Eclano. Erano in gruppo con altri due ragazzi che viaggiavano su una seconda auto e si erano dati appuntamento a una gelateria di Mirabella Eclano. Gli altri due giovani seguivano la Mercedes e hanno assistito all’incidente.