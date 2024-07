Storie di coppia Le acrobazie dell’amore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Archiviato il successo del debutto con Paolo Hendel, è tutto pronto a Castelfiorentino per il secondo appuntamento della mini rassegna "Teatro fuori dal teatro". Domani alle 21.30 in piazza Gramsci su cui si affaccia il Teatro del Popolo con ingresso gratuito (grande novità di questa edizione così come il cambio di location), sarà ospite la compagnia Circo Contemporaneo, Teatro e Musica di Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani con lo spettacolo "Sconcerto d’amore, lemusicali di unain dis-accordo". Si tratta di un concerto-show comico conaeree, giocolerie musicali e prodezze sonore. Nando e Maila hanno fatto una scommessa: giocare ai musicisti dell’impossibile trasformando la struttura autoportante, dove sono appesi il trapezio e i tessuti aerei, in un’imprevedibile orchestra di strumenti.