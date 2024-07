Stefano Sottile Olimpiadi Parigi 2024 atletica | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) Superati i problemi fisici che lo hanno accompagnato per buona parte della sua carriera nel salto in alto,sembra aver trovato la grande condizione al momento giusto. Ha superato 2.30 ai campionati italiani di la Spezia, si è ripetuto su ottimi livelli a Montecarlo a 2.28 e sfiorando i 2.31. Su queste basi può aspirare ad entrare in finale ai Giochi e anche a puntare ad un piazzamento di prestigio. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Borgosesia (VC) 26/1/1998 Sport e disciplina:, salto in alto Quando gareggia: 7/10 agosto (salto in alto) .