Serata da ridere in piazza a Grottammare

(Di domenica 14 luglio 2024) Gran finale questa sera alle ore 21.30 inKursaal acon lo spettacolo dialettale ’sanomarchigiano!’ by associazione Lido degli Aranci, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di. Spettacolo a ingresso libero. Unaall’insegna del buoncon i mitici Lando e Dino oramai conosciuti in tutta l’Italia centrale e oltre, con tantissimi sold-out ovunque. Sul palco salirà anche Paolo Casagrande con le sue invenzioni impensabili che hanno avuto un successo straordinario nei vari talent televisivi più conosciuti. Dulcis in fundo, un intrattenimento musicale e folkloristico tutto "Made in", delizierà lagrazie alla presenza della "Lucidi’s Family Group", saliranno sul palco con Vinicio, musicista "storico" di, Emidio e la giovanissima e talentuosa Alessandra.