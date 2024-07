Schianto in scooter muore avvocato 29enne spezzino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) La Spezia, 14 luglio 2024 – Era originario de La Spezia ilche ha perso la vita dopo un incidente in. La vittima, Davide Patacchiola, per anni ha vissuto a Pedaso (Fermo) dove abita la madre e poi dopo la maturità si era trasferito a Roma, per laurearsi in giurisprudenza. Una volta conseguita la laurea è rimasto nella capitale per il periodo di praticantato in uno studio legale. Ma era solito tornare a Pedaso. Ieri mattina, 13 luglio, il giovane ha perso la vita a seguito di un incidente stradale in piazzale del Caravaggio, in zona Ardeatino. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto il, in sella al suo, proveniva da via Attilio Ambrosini, giunto sul piazzale, avrebbe perso il controllo del mezzo, proseguendo dritto sulla rotatoria e schiantandosi sull'asfalto.