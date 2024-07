Purtroppo è lui Tragedia in vacanza muore giovane di 27 anni | era uscito in pedalò

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 14 luglio 2024)indi 27. La terribile notizia poco fa dai vigili del fuoco. Il ragazzo si trovava insieme ad alcuni amici, tutti coetanei. Laè avvenuta mentre il gruppo di giovani stava facendo un giro sul. Ad un certo punto, nonostante non sapesse nuotare, il 27enne si è tuffato in acqua e poi non è più riemerso. Secondo quanto riporta la stampa locale, gli amici hanno provato ad afferrarlo prima che sparisse, ma non ci sono riusciti. Subito quindi i compagni hanno dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con i sommozzatori e un elicottero che ha pattugliato la zona dall’alto. Dopo tre ore di ricerche, il corpo delè stato ritrovato a una distanza di 120 metri dal luogo dell’incidente, sabato mattina.