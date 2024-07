Pogacar spacca il Tour 2024 Mostruoso a Plateau de Beille battuto il record di Pantani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024)de(Francia), 14 luglio- La tappa 15 delde Franceporta la carovana da Loudenvielle adedopo 197,7 km ancora nel cuore dei Pirenei. Rispetto a ieri, la top 3 di giornata è la stessa: primo Tadej, secondo Jonas Vingegaard, terzo Remco Evenepoel. A cambiare è la sostanza: stavolta, fin dalle prime pedalate, è la Visma-Lease a Bike a provare a fare corsa dura grazie a Matteo Jorgenson, che però non è Sepp Kuss e si vede. Lo statunitense fa il suo compito sulle prime rampe dide, la salita resa celebre da Marco, che salì in 43'20'' nel 1998, curiosamente l'anno di nascita dello sloveno: un altrodestinato a essere bruciato dalla generazione attuale dei talenti, guidati da, che stavolta sta a ruota di Vingegaard, un copione che di solito si propone a parti invertite, per poi staccarlo a 5,4 km dal traguardo.