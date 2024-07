Partono le due settimane di ritiro precampionato del Pisa a Bormio

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 14 luglio 2024)– Si è chiusa venerdì, 12 luglio, la prima, breve, parte della fasedelSporting Club di serie B. Il gruppo nerazzurro ha infatti completato il giro di test atletici e visite mediche e ha potuto saggiare già il terreno di gioco nelle due sedute di allenamento effettuate a porte aperte di fronte ad un buon numero di tifosi che hanno voluto salutare la ripartenza dele l’arrivo del nuovo tecnico Filippo Inzaghi. Da oggi full-immersion in Valtellina con le duedi preparazioneche attendono i nerazzurri. L’appuntamento questa mattina all’Hotel Palace di. Nel pomeriggio la prima seduta di allenamento sul campo della Bormiese. Tre le promozioni in prima squadra dalla Primavera alla vigilia della partenza per: sono Francesco Coppola, Mattia Sala e Lorenzo Tosi.