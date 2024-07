Morgan parla la compagna | Da Angelica Schiatti abbiamo subito cattiverie lei lo sfruttava e lo manipolava

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 14 luglio 2024) Nelle scorse ore, Alessandra Cataldo,di, attraverso le pagine di Mowmag è intervenuta per la prima volta sul caso che ha coinvolto il cantautore dopo l’inchiesta di Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano. Il frontman dei Bluvertigo è stato accusato di stalking dalla sua ex fidanzata. Sulle pagine del quotidiano diretto da Marco Travaglio la giornalista aveva riportato tutto l’accaduto con dovizia di particolari. Immediata l’esposizione mediatica da parte di molti artisti, che avevano prontamente manifestato solidarietà alla giovane donna, così come immediato era stato il comunicato stampa della Warner, che ha deciso di interrompere il contratto con. Non era mancato nemmeno il racconto della sua versione dei fatti da parte dell’artista milanese.