Mattarella stasera a Brasilia domani vede Lula

(Di domenica 14 luglio 2024), 14 lug. (askanews) – Comincia dalla capitale, la visita di Stato del presidente della Repubblica, Sergio, in Brasile: l’arrivo del capo dello Stato aè previsto questa sera alle 18,35 (le 23,35 italiane). Il viaggio diè molto atteso. L’ultima visita ufficiale di un presidente della Repubblica italiana risale a quella di Carlo Azeglio Ciampi nel maggio del 2000, 24 anni fa.alle 11,10 ora locale (le 16,10 italiane)sarà a colloquio con il presidenteno Luiz Inàcioda Silva, al Palazzo Planalto, con successive dichiarazioni alla stampa. I due si sono visti un anno fa a Roma, dovesi è recato in visita ufficiale. Il presidenteno, inoltre, è stato in Italia anche un mese fa in Puglia tra i paesi outreach al G7 di Borgo Egnazia.