L’ocarina che commosse i soldati Dalla Grande Guerra fino a oggi

(Di domenica 14 luglio 2024) La forza miracolosa della musica ha il grandissimo potere di perdurare nel tempo, di superare i confini dello spazio e arrivare ovunque. Questo accadde anche durante lasul fronte italiano del Carso dove un’ocarina, lo strumento musicale che accompagnò il lavoro degli scariolanti della bassa ravennate, veniva suonato da un soldato romagnolo in trincea in modo così struggente da strappare gli applausi anche deinemici austriaci. Quel soldato si chiamava Giacomo Bagnari ed era nato nel Lughese nel 1898, restando poi sotto le armi dal 1917. A Michele Carnevali, musicista dell’associazione arma aeronautica di Lugo e insegnante di musica in pensione, va il merito di avere custodito il prezioso strumento di terracotta, uscitobottega di Giuseppe Donati di Budrio, e di riuscire ancoraa farne uscire melodie sfidando il tempo.