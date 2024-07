Inghilterra it’s not coming home La Spagna torna grande

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024)notagain. Sta diventando una maledizione per l’, un po’ come per il povero Harry Kane, per un ironico caso del destino capitano di una nazionale piena di talento ma mai vincente. Ancora una volta è mancato l’ultimo passo sotto lo sguardo di William e Goerge, mentre la principessa Kate restava in patria per gli onori di casa nella finale di Wimbledon. Tre anni fa, a Wembley, ricordiamo tutti come andò a finire: un pareggio in rimonta e una vittoria ai rigori per l’Italia di Mancini, mentre tutto era pronto per il ‘’ dei Tre Leoni davanti al proprio pubblico, con i favori del pronostico dalla propria parte. Tre anni dopo, all’Olympiastadion di Berlino, l’si ripresenta all’atto conclusivo degli Europei ma questa volta approccia all’evento con meno luci della ribalta puntate addosso, frutto di un cammino tutt’altro che pulito: un girone superato senza brillare, un ottavo di finale ripreso per i capelli con la Slovacchia, un quarto e una semifinale in rimonta contro Svizzera e Olanda.