Il mondo a Lajatico aspettando vip e folla per Bocelli Russell Crowe vieni qui a prendere un caffè

(Di domenica 14 luglio 2024)(Pisa), 14 luglio 2024 – Questo è l’ombelico delcrocevia di vip, l’anfiteatro del Teatro del Silenzio che prende la forgia del Madison Square Garden. Un paese di poco più di mille anime catapultato, per una settimana, in una giostra artistica planetaria per il maxi evento dei 30 anni di carriera di Andrea. A Officine, il tempio ultrasecolare della famiglia diventato un locale di culto e un museo, incrociamo la grande accoglienza del suo patron, Albertodal talento eclettico, fratello del tenore più celebre al. "Che orgoglio, e che panico! Il progetto di quest’anno è immenso – sorride, Alberto – la scenografia al Teatro è una meraviglia per gli occhi. Il Teatro del Silenzio nacque come una scommessa, ma quella sperimentazione ogni anno è cresciuta sempre di più.