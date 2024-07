I grossisti della cocaina Il decalogo dei pusher | Vestiti sobrio e guida piano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) "La macchina non si lascia mai vicino a casa, vai a piedi. Il primo giro lo devi fare lentamente e buttare un occhio alle macchine. Questi sono i riflessi da avere, sul lavoro!, non usare i social e appena incassi, manda alla vecchia (alla madre in Albania, ndr)". E se capita una "disgrazia, ci stanno 1-2-3 mesi di scuola (carcere, ndr)". Era un vero ’tirocinio’ quello che i carabinieri hanno intercettato nel corso dell’operazione ’Vlore’ (da Valona, in Albania, dove venivano spediti su bus di linea gli incassi dell’attività di narcotraffico). La presunta associazione smantellata a inizio mese dal blitz coordinato dal pm Roberto Ceroni e culminato in 14 misure cautelari (nove in carcere) disposte dal gip Sandro Pecorella, secondo le ricostruzioni poteva muovere anche 15 chili dialla volta: due zaini in spalla, appuntamento con l’acquirente nel viale del Sant’Orsola affacciato su via Pizzardi e il gioco era fatto.