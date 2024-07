Galleria Run si rimette al lavoro | Murales finiti in due settimane

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) ‘Run’ è tornato ad Ancona per finire l’opera: da domani sera di nuovo sulla piattaforma per ricamare ladel Risorgimento, stavolta lato centro. Dopo aver concluso la prima parte del, ossia isul lato opposto del tunnel realizzato negli anni ‘60 per collegare il centro alla periferia, Giacomo Bufarini è pronto a mettersi al: "C’è voluto del tempo a causa di una serie di impegni, ma adesso sono di nuovo qui per fare la mia parte – racconta al Carlino il noto artista anconetano – Sono rientrato ieri ad Ancona e lunedì sera sarò davanti alla facciata della. L’intervento nel suo complesso poteva essere concluso nell’aprile scorso, i tempi tecnici c’erano, ma poi si sono verificate alcune condizioni che mi hanno costretto a interrompere.