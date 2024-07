Festa a Palazzo Pirelli I Macrion Warriors premiati per lo scudetto | Un esempio per molte squadre con atleti disabili

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Una giornata indimenticabile per i MacronSabbioneta che a Milano, a, sede del Consiglio regionale della Lombardia, sono stati accolti edal presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, e dal consigliere Paola Bulbarelli che ha organizzato questo incontro per festeggiare il club mantovano che ha conquistato il titolo di Campione d’Italia di powerchair hockey. In rappresentanza della squadra c’erano il presidente e coach, Fabio Merlino, insieme agliLeonardo Catania, Mirko Ferrari, Tommaso Liccardo, Luca Mercuri, il team manager Claudio De Felice e alcuni membri dello staff rossoblù. Un riconoscimento importante per i MacronSabbioneta che chiudono una stagione esaltante sotto tutti i punti di vista e si confermano una realtà sportiva d’eccellenza del territorio mantovano, oltre che un punto di riferimento per tutti quei ragazzi affetti datà che vogliano praticare attività sportiva e affrontare la vita con la grinta che i Macronmettono ogni giorno in ogni cosa che fanno.