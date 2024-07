Euro 2024 Spagna-Inghilterra | le formazioni ufficiali della finale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 14 luglio 2024) L’attesa è finita:si affrontano all’Olympiastadion di Berlino per ladi. Le due squadre sono state protagoniste di un percorso molto diverso: quella di De La Fuente ha regalato grande spettacolo mentre la compagine di Southgate ha giocato quasi sempre al di sotto delle aspettative. Non ci sono sorprese nelle. Lasi affida a Yamal, Olmo, Williams e Morata in attacco, l’risponde con Foden, Bellingham e Kane. Le(4-2-3-1): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Williams; Morata. CT: Luis De La Fuente.(3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Mainoo, Rice, Shaw; Foden, Bellingham; Kane.