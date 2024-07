Donald Trump ferito in Pennsylvania | Ho sentito un sibilo poi il proiettile che mi squarciava la pelle

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Roma, 14 luglio 2024 – "Ho capito immediatamente che qualcosa non andava, perché houn, degli spari e hoimmediatamente ilche mila", lo ha scrittosui suoi social. L’ex presidente degli Stati Uniti in un post ha raccontato i terribili attimi dell’attentato in, quando, durante un raduno elettorale a Butler, si sono uditi gli spari e il tycoon è rimastoa un orecchio. L’ex presidente ha aggiunto "c'è stata molta emorragia, quindi ho capito in quel momento cosa stava succedendo". Sui social,ha espresso le sue condoglianze alla famiglia della persona che partecipava al suo comizio ed è stata uccisa, e ha manifestato vicinanza alla famiglia di "un'altra persona che è rimasta gravemente ferita”.