Corey Comperatore l’italoamericano ucciso nell’attentato a Trump mentre proteggeva la famiglia

(Di domenica 14 luglio 2024) È, ex capo dei vigili del fuoco e italoamericano, lo spettatoredurante il comizio dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, 50 anni, aveva due figli e risiedeva a Buffalo Township, una borgata nella contea di Butler, in Pennsylvania. La sualo ricorda come un vero supereroe.Leggi anche: Attentato, infuriano le polemiche sulla sicurezza. Musk: “Si devono dimettere”, un fervente sostenitore dell’ex presidente, ha perso la vita cercando di proteggere sua moglie e sua figlia dagli spari che hanno colpitodurante il suo discorso. DawnSchafer, sorella della vittima, ha dichiarato alla stampa americana: “L’odio per un uomo ha tolto la vita all’uomo che amavamo di più.