Copa America l' Uruguay chiude terzo | Canada batutto ai rigori

(Di domenica 14 luglio 2024) Charlotte (Stati Uniti), 14 luglio 2024 – Va all’ilposto finale della2024. Al Bank ofStadium di Charlotte, infatti, la “Celeste ha superato ilai calci di rigore, dopo essersi salvata in pieno recupero dei tempi regolamentari, acciuffando il 2-2 all’ultimo respiro grazie a Luis Suarez. Fatali alla formazione canadese sono risultati poi gli errori dagli undici metri di Koné e Davies, che hanno suggellato il definitivo successo degli uomini di Bielsa. Un ko che punisce oltremodo il, “Cenerentola” della manifestazione – alla sua prima apparizione assoluta – e capace anche in quest’ultimo atto di scendere in campo con il piglio giusto. Dopo appena 8’, però, la doccia gelata: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, infatti, l’ex Juventus Rodrigo Bentancur ha sbloccato la situazione raccogliendo una sponda di testa di un compagno e infilando il pallone sotto la traversa.