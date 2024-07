Cemal assiste chi vive in strada Ogni venerdì dona cibo e vestiti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) C’è un grande mondo che ruota attorno a Modena: è quello del volontariato. Decine di persone a cui non interessa far sapere il proprio nome o salire agli onori delle cronache ma, semplicemente, aiutare. Tra loro c’è, turco 60enne residente a Baiso, Reggio Emilia, da quasi 30 anni. L’uomo tutti iarriva a Modena, dal 2019, a portaree vestiario ai senzatetto., che gestisce un’azienda di lavorazione delle piastrelle nel Reggiano, appunto trascorre ore a distribuireai senzatetto. "Sono qua per distribuireai bisognosi – ha sottolineato davanti ai giacigli ricavati da diversi senzatetto, per lo più con problemi di dipendenza sotto al cavalcavia Cialdini –. Ho iniziato nel 2019 andando dietro alla stazione di Modena, dove i ragazzi dormivano fuori, e ho capito che avevano bisogno di mangiare.