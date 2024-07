Calcio a 5 serie b Futsal Sangiovannese si prepara Coach Ferrini resta al timone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Il mercato dellaa 5B maschile, è in pieno svolgimento. La squadra per il campionato 2024-2025, tuttavia, è quasi fatta, mancano sono pochi atleti, già contattati ed in attesa della firma, fra i quali ci sono anche un uruguaiano ed un ‘bomber’ spagnolo. Ilriconfermato è l’esperto tecnico Francesco. I giocatori lasciati liberi sono Righeschi, il brasiliano Caio e Bernocci. La squadra in attesa di completamento è adesso formata da Torre, Riccobono (nella foto), Faelli, Matteini, Manetti, Panarello (portiere) e Pinzi. Devono firmare quattro atleti.