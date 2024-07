Cade dalla moto interviene Pegaso

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 14 luglio 2024) La centrale del 118 della Asl Toscana Sud Est è stata attivata per un incidenteciclistico lungo la strada provinciale 556, nel comune di Pratovecchio Stia. Un uomo di 33 anni è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Careggi di Firenze con l’elicottero1. Sul posto sono intervenuti anche i volontari della Misericordia di Stia e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi di legge. L'articoloproviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti. .