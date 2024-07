Basket l’Italia cede a Israele nel secondo match degli Europei Under 20

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024)turno della fase a gironi20 diche si stanno disputando a Gdynia, in Polonia, èaffrontavadopo la vittoria netta all’esordio contro la Germania. In campo le due formazioni che hanno vinto ieri e, dunque, in gioco il primo posto del gruppo B, prima dell’ultimo giro di incontri domani per decidere la classifica finale e gli accoppiamenti per gli ottavi di finale. Ecco come è andata. Italia che subito si trova in sofferenza, conche dopo il canestro iniziale di Riccardo Salvioni piazza un parziale di 6-0. Italia obbligata a inseguire, con gli azzurri che non trovano la via del canestro, mentre la tripla di Ilay Dolinski firma il +9 per gli israeliani. A questo punto, però, sale in cattedra Leonardo Faggian, che prima trova una giocata da tre punti su una schiacciata, poi una tripla per il -2 e alla fine il quarto si conclude sul 15-17 per