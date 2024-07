Amici Mida dimentica Gaia De Martino con una famosa TikToker | la nuova fidanzata del cantante

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di domenica 14 luglio 2024)dice addio al vecchio amoreDeper fare spazio allafiamma bionda Alice Carollo, dopo il successo e la popolarità raggiunti ad23 di Maria De Filippi. Il, record di vendite nel circuito canto all’ultima stagione del talent show, si lascia ora beccare in circostanze di complicità misteriose insieme alla bionda, dopo l’addio alla ballerina mora con cui aveva stretto un fidanzamento pubblico nel percorso di studio delle arti. Tanto da destare il sospetto nel web di aver avviato un nuovo amore top secret.volta pagina in amore: lafiammapotrebbe aver voltato pagina in amore, fino a giungere alla convivenza sotto lo stesso tetto con una influencer su TikTok amata da molti, Alice Carollo.