Von der Leyen sì o no? Decidete voi Lo YouTuber-eurodeputato cipriota chiede l’aiuto del pubblico e di Elon Musk – Il video

(Di sabato 13 luglio 2024) «Ursula von der, sì o no?». Il dilemma è grande come una casa, e non solo per Giorgia Mi. Fidias Panayiotou, loeletto al Parlamento europeo nel suo Paese lo scorso 9 giugno, ha trovato una soluzione decisamente sui generis per tagliare la testa al toro. Vuole che siano i suoi follower a decidere se dovrà votare a favore o contro il possibile bis dell’attuale presidente della Commissione europea. «Vuoi che voti affinché Ursula von derrimanga presidente della Commissione europea? Qualunque cosa direte, io la farò», promette loe neo europarlamentare lanciando un sondaggio sui social aperto nel weekend. Il cui esito, dunque, si ripromette di rispettare nel voto (segreto) in programma giovedì prossimo, 18 luglio, nell’Aula di Strasburgo.