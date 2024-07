Una nuova ambulanza con unità pediatrica per La Croce Bianca di Arezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024), 13 luglio 2024 – Unaconper Ladi. Il mezzo, donato dalla Fondazione Graziella - Angelo Gori Onlus, sarà utilizzato per il trasporto dei malati e per la gestione delle emergenze in sinergia con la centrale del 118 ma avrà la particolarità di essere dotato anche di attrezzature per rispondere alle specifiche esigenze dei bambini. La tradizionale dotazione medica sarà infatti integrata da una culla e da una barella pediatriche, permettendo così di rendere attiva l’unicain città con queste particolari caratteristiche e finalità. Una primaera già stata donata a Ladalla Fondazione Graziella - Angelo Gori nel 2016 ma, come previsto dalle normative, quel mezzo ha smesso di essere utilizzato per le emergenze ed è stato ora destinato al trasporto sociale.