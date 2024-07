Una cassa di birra per Southgate come on England!

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 13 luglio 2024) Lo so, da mesi dico che l’Europeo lo vinceremo noi, ma poiché il calcio è uno sport meno democratico delle elezioni britanniche e più stronzo di quelle francesi confesso di non avere creduto sul serio fino in fondo che l’Inghilterra sarebbe arrivata in finale. C’è chi dice che dovremmo delle scuse a, ma io penso che sia lui che le debba al nostro sistema nervoso visto quanto ci ha fatto penare nelle scorse quattro settimane. La sua risposta in conferenza stampa dopo la drammatica vittoria in semifinale vale da sola una sua riconferma per i prossimi due anni alla guida dei Tre Leoni: “Voglio che i tifosi inglesi mi amino e si godano qualche”, ha detto l’allenatore contro cui nelle prime partite i tifosi lanciavano le birre in campo.