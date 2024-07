Un aiuto per la città Gli ex carabinieri diventano vedette per la sicurezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Pescia, 13 luglio 2024 – Sorvegliare , monitorare, pattugliare. Servire da deterrente. Questo sono chiamati a fare i volontari del 54° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile dell’Associazione Nazionaledi Pescia-Collodi, che hanno firmato una convenzione con il Comune di Pescia. Vista la precedente collaborazione in via sperimentale in occasione dell’ultimo Palio dei Rioni e dell’eccellente attività di supporto resa al Comune di Pescia nel periodo delle festività natalizie dello scorso anno, l’Amministrazione ha deciso di strutturare il rapporto con l’Anc, valutando di sicura affidabilità ed efficacia il contributo che quest’ultima andrà a fornire. I volontari, tutti di comprovata esperienza in operazioni di controllo del territorio, saranno utilizzati, con il coordinamento del Nucleo e della polizia municipale, in attività di assistenza e segnalazione; tutti gli operatori saranno provvisti di specifico abbigliamento identificativo dell’Associazione, in modo da essere sempre immediatamente riconoscibili da parte della cittadinanza e delle forze dell’ordine.