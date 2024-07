Schlein su De Pascale | Contenti di proporlo come candidato in Emilia Romagna Via libera del M5S

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Bologna, 13 luglio 2024 – Dopo la votazione all’unanimità in direzione Pd e la scelta del sindaco di Ravenna, Michele dedel Partito Democratico alla corsa per le elezioni del nuovo presidente di Regione, arriva l’endorsement della segretaria Elly: "Siamo moltodi proporre Michele Depresidente alle prossime elezioni regionali in. Il sindaco di Ravenna ha già dimostrato grandi capacità di rinnovamento e di gestione della cosa pubblica amministrando la sua comunità con competenza e passione civile, sapendo rispondere concretamente ai bisogni delle persone anche in questi anni difficili tra pandemia e alluvione e saprà dare uno slancio di innovazione garantendo continuità al buon governo dell'".