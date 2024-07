Santo Spirito a 4 stelle Cena in piazza per 900

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Novecento persone stasera inSan Jacopo per ladella vittoria di Porta. Un evento per sottolineare l’impresa realizzata da Gianmaria Scortecci ed Elia Cicerchia nella Giostra in notturna di giugno. Una schiacciante vittoria che ha portato la lancia numero 40 nella rastrelliera dei Bastioni e che ha fatto tornare in alto i due campioni della Colombiana dopo un 2023 sottotono. E stasera la ssarà tutta per loro. In grande stile come sempre. Antipasto a buffet lungo Corso Italia e poi lavera e propria preparata da Manerchia Eventi e servita su tavoli rotondi sistemati inSan Jacopo, resa ancora più bella dalle bandiere e dagli addobbi gialloblù. Tra gli invitati i rappresentanti degli altri quartieri e delle associazioni giostresche, il sindaco e gli assessori e come sempre don Alvaro, da sempre vicino al mondo della Giostra.