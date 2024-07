Rientra in Italia dopo essere stato espulso arrestato a Castel Volturno

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 13 luglio 2024). La Polizia diha arreun 47enne, di origine serba, in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità giudiziaria. La Squadra Volante del Commissariato di pubblica sicurezza diè intervenuta, su richiesta al numero di emergenza 113, di una donna, che ha segnalato il comportamento aggressivo e minaccioso del proprio compagno, indi ebbrezza. L’uomo èaccompagnato in Ufficio, dove, all’esito delle procedure di identificazione, è emerso che aveva violato il divieto di reingresso sul territorio nazionale, in seguito ad una pregressa espulsione giudiziaria, comminata in alternativa alla detenzione. La misura è stata revocata dall’Autorità giudiziaria, che ha rispristinato la detenzione.