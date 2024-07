Otto per mille amaro per la chiesa | per la prima volta incasso sotto al miliardo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 13 luglio 2024) Il Tesoro ha diffuso le notizie sulla ripartizione del 2024. Il mondo cambia, verrebbe da dire, e gli italiani che donano allacattolica l’8 per, oggi, sono sempre di meno. Quest’anno, infatti, per ladalla sua nascita, la somma complessiva dei finanziamenti arrivati allacattolica dall’perè scesa sla soglia di undi euro. Un calo che era già stato anticipato dall’Assemblea dei vescovi della Conferenza Episcopale Italiana dallo scorso maggio e che oggi, è conclamato dai nuovi dati diffusi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia. Numeri in calo ma, laCattolica, resta sempre in alto alle preferenze dell’8 perC’è da dire che laCattolica resta all’apice delle preferenze dell’per