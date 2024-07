Nicole Berlusconi denunciata da un maneggio | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 13 luglio 2024), nipote poco chiacchierata di Silvioe nota fondatrice di un’organizzazione animalista, è sotto inchiesta da parte della procura di Bergamo per diffamazione e calunnia. Le accuse risalgono all’aprile del 2023, quando ladenunciò presunti maltrattamenti sugli animali nel centro ippico di Mapello. Le sue affermazioni, però, si sono rivelate prive di fondamento. E ora si ritrova sotto indagine. L’indagine e la prossima udienza L’udienza preliminare è fissata per il 28 gennaio 2025. In questa sede, il giudice per le indagini preliminari valuterà se accogliere la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal sostituto procuratore Giancarlo Mancusi. La giovane attivista animalista, figlia di Paolo, rischia di affrontare un processo per le sue dichiarazioni che hanno messo a rischio il centro ippico.